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В Польше более 700 человек вакцинировали от кори из-за двоих инфицированных украинцев

В Польше более 700 человек вакцинировали от кори из-за двоих инфицированных украинцев

КИЕВ. 16 января. УНН. У сотрудников мясокомбината в Морлинах, что в Варминсько-Мазурском воеводстве на севере Польши, обнаружили вспышки заболевания кори, которого не было в стране уже длительное время. Как сообщает местное издание Radio Olsztyn, инфекционное заболевание было обнаружено у работников из Украины, передает УНН.

По словам консультанта в области инфекционных болезней доктора Петра Коцбаха, у пяти человек была диагностирована корь.

В то же время Малгожата Добжанская с региональной станции Государственной санитарной инспекции в Ольштыне указала, что до сих пор только у двух украинцев было подтверждено вирусную инфекцию кори.

Образцы анализов были отправлены в Национальный институт гигиены Польши, и о результатах будет известно только в конце недели.

Более 700 человек, контактировавших с больными, должны пройти вакцинацию на мясной фабрике в Оструде.

По данным Государственной санитарной инспекции в Оструде, в регионе в течение дюжины лет не было случаев кори.

Как сообщал УНН, вспышка кори в Украине пришла из Румынии.

Источник: УНН
Теги: Украина, Польша
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