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Из-за непогоды в Одесской области ограничили движение грузовиков

Из-за непогоды в Одесской области ограничили движение грузовиков

ОДЕССА-КИЕВ. 16 января. УНН. Из-за ухудшения погодных условий с 14:00 16 января в Одесской области запрещено движение грузового транспорта по автомобильным дорогам общего пользования государственного значения. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе Укравтодор.

Ограничения действуют на таких дорогах области:

- М-05 Киев - Одесса (364-464 км)
- М-14 Одесса - Мелитополь-Новоазовск (на г.Таганрог) (0-55 км)
- М-15 Одесса - Рени (на г.Бухарест) (11-41 км)
- М-16 Одесса - Кучурганы (на г.Кишинев) (0-70 км)
- М-27 Одесса - Черноморск (0-22)
- М-28 Одесса - Южный /М-14/с подъездами (0-50 км)
- Н-33 Одесса - Белгород-Днестровский - Монаши /М-15/(0-53 км) с подъездом к порту Черноморск (0-3 км).

О снятии ограничений будет сообщено дополнительно.

Водителей призвали быть внимательными и осторожными за рулем, соблюдать правила дорожного движения, не превышать допустимую скорость и не выполнять рискованных маневров.

Как сообщал УНН, из-за непогоды в аэропорту Одессы отменены авиарейсы.

Источник: УНН
Теги: Одесская область, дорога
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