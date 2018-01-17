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В США заявили, что развертывание Россией С-400 в Крыму "не обещает ничего хорошего"

В США заявили, что развертывание Россией С-400 в Крыму "не обещает ничего хорошего"

КИЕВ. 16 января. УНН. В Соединенных Штатах Америки оценили последствия для ситуации с безопасностью в связи с последним развертыванием Россией зенитно-ракетного комплекса С-400 в оккупированном Крыму. Об этом заявил в среду военный чиновник США, добавив, что это чревато усилением устойчивости российской обороны на полуострове, передает УНН со ссылкой на Reuters.

“Это не хорошо. И не сулит ничего хорошего”, — заявил высокопоставленный чиновник Европейского командования США, говоря на условиях анонимности.

Американский военный признал, что оценить цель развертывания трудно. Однако любые противовоздушные мероприятия противовоздушной обороны, по его словам, укрепляют российский военный потенциал в Крыму, обеспечивая дополнительную устойчивость и, возможно, зону действия.

“Если возникнет намерение, это дает возможность или защитить чуть больше Черного моря, или наступать оттуда”, — заявил чиновник, не предвещая будущих действий России: “Мы рассматриваем это как еще одно подтверждение их желания использовать военную силу”.

Как сообщал УНН, Москва разместила в оккупированном Крыму новый дивизион зенитно-ракетного комплекса С-400 “Триумф” для усиления противовоздушной обороны.

Источник: УНН
Теги: США, Россия, Крым
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