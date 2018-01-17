Рейтинг лучших футболистов Бундеслиги: Коноплянка опередил Ярмоленко

КИЕВ. 16 января. УНН. Авторитетное немецкое издание Kicker опубликовало обновленный оценочный рейтинг выступлений футболистов в Бундеслиге, передает УНН со ссылкой на Kicker.

Вингер сборной Украины и "Шальке" Евгений Коноплянка опередил партнера по национальной команде Украины Андрея Ярмоленко.

Представитель "кобальтовых" имеет средний балл 3,25 и делит с 79 по 83 позиции. Зато оценка Ярмоленко равняется 3,35.

Украинец разместился со 101 по 103 строки вместе с Кристофером Крамером и Даетом Упамекано.

Стоит отметить, что лидирует со значительным отрывом полузащитник "Байера" Леон Бейли - 2,19. У ближайшего преследователя Кингсли Комана из "Баварии" 2,59 балла.

Отметим, что по итогам последнего поединка против "Вольфсбурга" (0: 0) Ярмоленко получил от Kicker наименьшую оценку - 4,5, на пол балла лучше украинца получили только двое форвардов "Вольфсбурга" Мали и Ориги - по 4.

Напомним, что в прошлый раз Коноплянка и Ярмоленко разделяли 74 места в аналогичном рейтинге.