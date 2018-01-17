Россия имеет целью уничтожить украинский государство - Порошенко

КИЕВ. 16 января. УНН. Все, что сегодня делает Россия в Украине, имеет одну-единственную цель: вернуть нас в свою так называемую "сферу влияния", уничтожить украинское государство как таковое. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на приеме руководителей дипломатических представительств, передает УНН.

"Кремлю никогда нельзя верить, под какие режимы он себя не маскировал бы - царский, коммунистический или псевдо-демократический. История свидетельствует, что агрессия, ложь, манипуляции, репрессии и подавление свободы слова - так или иначе присутствуют в различных формах этого государства", - отметил Порошенко.

По его словам, "самым действенным предохранителем против возрождения имперских амбиций и аппетитов России есть демократическая, успешная и независимая Украина".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Порошенко об осуждении Балуха: оккупанты никогда не сломают украинского духа

"Все, что сегодня делает Россия в Украине, имеет одну-единственную цель: вернуть нас в свою так называемую "сферу влияния", уничтожить украинское государство как таковое", - добавил Президент Украины.