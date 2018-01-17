В РФ назвали количество участников президентской гонки 2018 года

КИЕВ. 16 января. УНН. Центризбирком России на заседании 16 января рассмотрел вопрос о выдвижении на выборы президента РФ последних трех кандидатов, по итогам выдвижения избирательную кампанию продолжают 17 претендентов на высший государственный пост, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Мы закончили процедуру рассмотрения представленных документов, больше не может никого быть. По суду если только кто-то будет восстановлен, но я новых заявлений (в суд) не вижу", - сказал заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что о намерении участвовать в выборах как самовыдвиженцы комиссию сообщили 46 человек, 24 партии заявили о проведении предвыборных съездов. Лишь 15 самовыдвиженцев, впрочем, пришли в Центризбирком с документами, а съезды некоторых партий отменились.

Всего в президентской гонке в России принимают участие 17 кандидатов - два самовыдвиженца (президент РФ Владимир Путин и депутат Костромской облдумы, заслуженный изобретатель РФ Владимир Михайлов) и 15 партийных кандидатов.

Напомним, 13 января Центральная избирательная комиссия в России сообщила, что завершила прием документов от претендентов на участие в выборах президента страны.

Как ожидается, уже в первом круге выборов, назначеном на 18 марта, со значительным отрывом победит 65-летний Владимир Путин.