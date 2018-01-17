КИЕВ. 16 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко призвал оппозицию балансировать градус внутриполитической борьбы с учетом ситуации на востоке Украины, чтобы российская диктатура опять не воспользовалась украинской демократией в своих целях. Об этом он сказал во время выступления в рамках ежегодного приема руководителей дипломатии в Киеве, передает корреспондент УНН.

“Не устаю призывать своих соотечественников-сторонников оппозиции — надо балансировать градус внутриполитической борьбы с учетом ситуации на нашей восточной границе”, — подчеркнул Президент.

Есть политики, которые потеряли этот баланс, отметил он.

“Вы также видите, что украинцы являются мудрыми людьми — они не позволят российскому диктату применять украинскую демократию для удовлетворения своих имперских целей”, — сказал Порошенко.

Ранее Президент Украины Петр Порошенко подчеркнул, что надеется на то, что Верховная Рада 17-18 января проголосует закон о реинтеграции Донбасса.