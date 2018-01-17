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Хоккеисты "Колорадо" завоевали седьмую подряд победу в НХЛ

Хоккеисты "Колорадо" завоевали седьмую подряд победу в НХЛ

КИЕВ. 16 января. УНН. Во встрече регулярного чемпионата НХЛ против “Анахайм Дакс” хоккеисты “Колорадо Эвеланш” продлили выигрышную серию, передает УНН со ссылкой на сайт НХЛ.

В первом периоде отличился Ньето из передач Комо и Содерберга, а во второй 20-минутке шайбы забросили Маккиннон и Уилсон. Единственное взятие ворот за “Анахайм” оформил Вагнер — 3:1.

Отметим, что победная серия стала для “Колорадо” длительной с января 2006 года, когда было выиграно восемь матчей подряд. Однако несмотря на последние успехи, “Эвеланш” недавно только смогли уйти с последнего места Центрального дивизиона. С другой стороны, в зону плей-офф осталось всего два очка — 51 очко. “Анахайм” разместился ниже — 49 пунктов.

Добавим, что в других противостояниях “Бостон” уступил дома после овертайма “Далласу” 2:3, “Сан-Хосе” в гостях переиграл “Лос-Анджелес” 4:1, а “Монреаль” уступил “Айлендерс” 4:5.

Напомним, в Днепре стартовал четвертый тур чемпионата Украины по хоккею среди женщин в котором произошло два поединка. ХК “Днепровские белки” и “Пантеры” выиграли поединки в чемпионате.

Источник: УНН
Теги: хоккей
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