Президент Грузии не исключает своего участия в предстоящих президентских выборах

КИЕВ. 16 января. УНН. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили не исключает, что он будет баллотироваться на второй срок на предстоящих президентских выборах, которые состоятся осенью, сообщает УНН со ссылкой на телеканал “Рустави-2”.

Отвечая 16 января на вопросы журналистов в эфире телеканала “Рустави-2”, действующий президент Грузии сказал, что “по политическим соображениям сегодня не будет делать официальных заявлений о том, будет ли баллотироваться на пост президента на очередных выборах”. Журналисты снова поинтересовались у него, будет ли он участвовать в борьбе за высший государственный пост. “Действующий президент никогда не исключает того, что он снова будет баллотироваться на пост главы государства”, — сказал Маргвелашвили.

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Маргвелашвили победил на выборах президента Грузии в 2013 году. Его полномочия истекают в октябре 2018 года, очередные выборы пройдут в ноябре. Маргвелашвили не является членом какой-либо политической партии.

Президент Грузии избирается всеобщим прямым голосованием на 6 лет. Одна и та же человек не может занимать эту должность более двух сроков подряд. Согласно редакции Конституции Грузии, принятой в октябре 2010 года, полномочия сокращены в пользу парламента и премьер-министра.