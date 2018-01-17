В США разработают новые ядерные ракеты

КИЕВ. 16 января. УНН. В США планируют разработать две новые ядерные ракеты для вооружения, в том числе и боеголовки малой мощности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Hill.

Ядерная боеголовка малой мощности будет использоваться на ракете Trident, которая размещается на американских подводных лодках.

Пентагон планирует также разработать новую ядерную ракету, которая будет размещена в море. Этот план предусматривает восстановление системы ядерного арсенала США, который отправили на пенсию еще в 2010 году.

Рекомендации по этим вооружений содержатся в пересмотре структуры ядерных сил Пентагона, в прошлом году заказал президент США Дональд Трамп.

На планы по разработке нового ядерного оружия повлияли военные угрозы со стороны России и Китая, которые, как утверждает Пентагон, идут в направлении наращивания ядерной силы стран.

“В то время как Соединенные Штаты продолжали снижать количество и значимость ядерного оружия, другие, включая Россию и Китай, двинулись в обратном направлении”, — говорится в проекте плана.

Как ранее сообщало УНН, ВС США усилили подготовку на случай войны с КНДР.