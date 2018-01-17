Регистрация | Вход |
USD: 28,65 0,0849  EUR: 35,04 -0,0304 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 17 января 2018 06:23
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Адвокат Януковича по делу Майдана обжалует решение суда о его отстранении от участия в заседаниях
Адвокат Януковича по делу Майдана обжалует решение суда о его отстранении от участия в заседаниях
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

В США разработают новые ядерные ракеты

В США разработают новые ядерные ракеты

КИЕВ. 16 января. УНН. В США планируют разработать две новые ядерные ракеты для вооружения, в том числе и боеголовки малой мощности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Hill.

Ядерная боеголовка малой мощности будет использоваться на ракете Trident, которая размещается на американских подводных лодках.

Пентагон планирует также разработать новую ядерную ракету, которая будет размещена в море. Этот план предусматривает восстановление системы ядерного арсенала США, который отправили на пенсию еще в 2010 году.

Рекомендации по этим вооружений содержатся в пересмотре структуры ядерных сил Пентагона, в прошлом году заказал президент США Дональд Трамп.

На планы по разработке нового ядерного оружия повлияли военные угрозы со стороны России и Китая, которые, как утверждает Пентагон, идут в направлении наращивания ядерной силы стран.

“В то время как Соединенные Штаты продолжали снижать количество и значимость ядерного оружия, другие, включая Россию и Китай, двинулись в обратном направлении”, — говорится в проекте плана.

Как ранее сообщало УНН, ВС США усилили подготовку на случай войны с КНДР.

Источник: УНН
Теги: США, ядерное оружие
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.