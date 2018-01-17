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Украина в 2018 году имеет чрезвычайно большой прогресс в отношениях с ЕС - президент

Украина в 2018 году имеет чрезвычайно большой прогресс в отношениях с ЕС - президент

КИЕВ. 17 января. УНН. В 2018 году Украина должна перейти на более высокий уровень сотрудничества с Европейским Союзом. Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко во время выступления в рамках ежегодного приема руководителей дипломатии в Киеве, передает корреспондент УНН.

“У нас очень большой прогресс в 2018 году и это — наше общее достижение”, — отметил президент.

По его словам, прошлогодние достижения, такие как безвизовый режим и соглашение об ассоциации, вписали яркую страницу в историю интеграции Украины в ЕС. Это принципиально изменило правила игры и не только заякорило Украины в бухте ЕС, но и открыло новые перспективы для безвизовых путешествий в другие страны мира из “белого списка” ЕС, отметил Порошенко.

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“В этом году мы должны достичь успеха в реализации предложений о которых мы договорились с ЕС о следующих шагов нашего постепенного сближения в сфере торговли, энергетики или цифрового рынка. Мы устали работать над этой повесткой дня ”, - сказал главнокомандующий.

Напомним, за последние три года Евросоюз мобилизовал на помощь Украине более 10 млрд евро, в том числе более 100 млн евро на реформирование более 10 министерств и двух государственных учреждений. Об этом во вторник на пресс-конференции в Киеве рассказал глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли.

Источник: УНН
Теги: Украина-ЕС
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