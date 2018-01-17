Двое футболистов покинули состояние ФК "Олимпик"

КИЕВ. 17 января. УНН. В составе донецкого “Олимпика” произошли кадровые изменения. Клуб расторг контракты с двумя игроками, передает УНН со ссылкой на сайт дончан.

Донецкую команду покинул защитник Виталий Федорив. Клуб и 30-летний футболист приняли решение расторгнуть контракт по обоюдному согласию.

30-летний спортсмен защищал цвета “Олимпика” в течение трех сезонов и провел 43 матча в составе дончан, голов не забивал.

Кроме того, “Олимпик” решил не продлевать арендное соглашение с футболистом “Шахтера” Александром Мигунов. Его контракт закончился, и он вернулся в расположение “горняков”. В нынешнем сезоне Мигунов провел 14 матчей за дончан среди которых два в квалификации Лиги Европы.

Напомним, что ранее ряды “Олимпик” оставил Андрей Богданов, а также приобрел футболиста “Мариуполя”.