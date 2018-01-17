Чемпион мира Роналдинью завершил карьеру футболиста

КИЕВ. 17 января. УНН. Обладатель “Золотого мяча”, экс-футболист каталонской “Барселоны” Роналдиньо решил закончить с профессиональной карьерой, сообщает УНН со ссылкой на сайт Globo Esporte.

Последним клубом легендарного игрока был бразильский “Флуминенсе” за который Роналдинью выступал в 2015 году.

“Роналдиньо завершил карьеру. Все конец. Возможно, мы придумаем что-то большое после чемпионата мира-2018, в августе.

Организуем мероприятия в Бразилии, Европе и Азии. Ну и, естественно, организуем матч со сборной Бразилии ”, - сказал брат футболиста Роберто де Ассиш.

Отметим, что Роналдиньо начинал профессиональные выступления в 1998 году в составе “Гремио”. Успел поиграть за “Керетаро”, “Фламенго”, “Атлетико Минейро”, “Милан”, “ПСЖ”, “Барселону”. За каталонцев атакующий полузащитник выигрывал Лигу чемпионов и дважды чемпионат Испании.

Заметим, что в 2005 году Роналдиньо стал обладателем “Золотого мяча”, а со сборной Бразилии получил Кубок Америки (1999), победил на чемпионате мира 2002 года и Кубка конфедераций-2005.

Напомним, что “Барселона” выбрала Роналдинью послом клуба.

Как сообщал УНН, Роналдинью решил баллотироваться в сенат Бразилии.