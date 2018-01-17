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Среда, 17 января 2018, 02:19 • Сергей Куркович
Украинская теннисистка второй год подряд победила на турнире в США
КИЕВ. 17 января. УНН. Украинская 20-летняя теннисистка Ангелина Калинина защитила титул победительницы на теннисных соревнованиях категории ITF, которые проходили в Дайтона-Бич (США), сообщает УНН со ссылкой на НОК Украины.
В решающем матче Калинина взяла верх над американкой Грейс Мин в трехсетовом противостоянии - 1:6, 7:5, 6:0.
Таким образом, киевлянка получила седьмой турнир в карьере и первый в этом году. В прошлом сезоне Калинина также торжествовала в Дайтона-Бич.
Как сообщал УНН, киевлянка также выигрывала соревнования в Дармштадте.
Источник: УНН
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