Канцлер Австрии считает целесообразным снятие санкций с РФ при условии прогресса в "Минске"

КИЕВ. 17 января. УНН. Новый канцлер Австрии Себастьян Курц считает целесообразным постепенную отмену антироссийских санкций при условии прогресса минского процесса. Об этом политик заявил в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, передает УНН.

“Европейский союз должен настаивать на прогрессе в украинском конфликте, в реализации минских договоренностей. Если прогресс будет, лучше отменять санкции шаг за шагом, чтобы, как предложил в свое время Франк-Вальтер Штайнмайер, будучи на посту главы МИД ФРГ, создавать стимулы для дальнейшего прогресса”, - сказал Курц.

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По его словам, “в долгосрочной перспективе мир в Европе может быть только с Россией” как партнера, а не в качестве оппонента. Однако это не должно означать, что ЕС может “закрывать глаза на нарушения международного права”.

Как ранее сообщало УНН, Австрия считает, что санкции, введенные Европейским Союзом против России, не имели нужного влияния на российскую экономику. Об этом заявила министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в интервью австрийскому изданию Kurier.