Эксперты рассказали, как автомобили шпионят за своими водителями

КИЕВ. 17 января. УНН. Автомобили способны вести наблюдение за своими водителями. об этом сообщает Washington Post со ссылкой на экспертов, информирует УНН.

Отмечается, что производители авто с помощью систем, подключенных к интернету, следят за местоположением машины, скоростью вождения, а также за тем, какая музыка играет в салоне. Кроме того, новейшие машины могут даже следить за движением глаз водителя, вычислять вес сидящих на передних сиденьях и вкусовые предпочтения в еде.

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Эксперты не могут точно ответить на вопрос, зачем компаниям нужны личные данные, собранные из десятков миллионов автомобилей по всему миру - в большинстве случаев их продают маркетинговым фирмам.

В этом контексте следует вспомнить, что американский технический специалист и спецагент, бывший сотрудник ЦРУ и АНБ США Сноуден раскрыл информацию о программе PRISM, которая включает в себя массовое наблюдение за переговорами американцев и иностранных граждан по телефону и интернету. По его утверждению, PRISM позволяет Агентству просматривать электронную почту, прослушивать голосовые и видеочаты, смотреть фотографии, видео, отслеживать файлы, узнавать другие подробности из социальных сетей. В программе PRISM участвуют Microsoft (Hotmail), Google (Gmail), Yahoo !, Facebook, YouTube, Skype, AOL, Apple и Paltalk.

Как ранее сообщало УНН, китайские и международные автопроизводители отозвали по 2017 в КНР рекордные 20 млн автомобилей из-за выявленных функциональных неисправностей и других проблем с качеством - на 76,8% больше, чем годом ранее.