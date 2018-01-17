Совбез Косово не исключил обращения в ФБР для расследования убийства Ивановича

КИЕВ. 17 января. УНН. Совет безопасности частично признанной Республики Косово не исключил, что в случае необходимости обратится за помощью к Федеральному бюро расследований США за помощью в расследовании убийства одного из лидеров косовских сербов Оливера Ивановича. Об этом сообщает УНН со ссылкой на косовский телеканал RTK.

По данным телеканала, Совбез оценил ситуацию в Косово как мирную и стабильную, добавив, что органы проведут интенсивное расследование убийства Ивановича. Члены Совбеза отметили, что возможно обращение за помощью к известным международным и зарубежным агентствам, в частности, к американскому ФБР, если в расследовании убийства будет нужна помощь или экспертиза.

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Лидер косовских сербов Оливер Иванович был застрелен во вторник в Косовска-Митровице, когда входил в офис возглавляемой им партии “Свобода, демократия, правда”. Президент Сербии Александр Вучич уже назвал убийство терактом и нападением на весь сербский народ. Глава канцелярии Косово и Метохии при Кабмине Марко Джурич заявил, что сербская делегация прерывает технический диалог с Приштиной в Брюсселе и возвращается в Белград.

Представители международных миссий в Косово осудили убийство Ивановича и потребовали от местных властей как можно скорее отыскать виновников преступления и передать их суду.

Напомним, премьер-министр самопровозглашенной Косово Рамуш Харадинай призвал не использовать убийство одного из лидеров косовских сербов Оливера Ивановича в политических целях. Соответствующее заявление Харадинай сделал во вторник после экстренного заседания созванной им Совета безопасности непризнанной республики.