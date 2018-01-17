Арестованный экс-сотрудник ЦРУ мог сдать Китаю информаторов разведки США

КИЕВ. 17 января. УНН. Власти США подозревают арестованного в понедельник экс-сотрудника ЦРУ Джерри Чунь Шин Ли в передаче китайским спецслужбам данных, которые помогли им выявить более десятка осведомителей американской разведки в КНР. Об этом говорится в статье, опубликованной во вторник в электронной версии газеты The New York Times, передает УНН.

Как утверждает NYT, арест Ли был проведен по итогам расследования, которое с 2012 года вело ФБР. Его начали после того, как ЦРУ стало терять своих информаторов в Китае. “Ли был в центре охоты за двойным агентом, который, как полагают некоторые сотрудники разведки, предал США, однако другие считают, что китайские власти сумели получить доступ к секретным каналам связи с зарубежными информаторами”, — уточнил издание.

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В мае 2017 года NYT сообщила со ссылкой на источники, что китайским спецслужбам в период с 2010 по 2012 годы удалось практически разрушить разведывательную сеть ЦРУ в КНР, которую создавали в течение многих лет. В публикации уточнялось, что действующие и бывшие американские чиновники охарактеризовали те события как одну из крупнейших неудач для США в разведывательной сфере за десятилетия. По сведениям газеты, уменьшение объемов поступающих разведывательных данных о Китае отметил Барак Обама, являвшийся в то время президентом США.

Издание уточняет, что самые подозрения в ЦРУ вызвал один бывший сотрудник управления, однако о доказательствах, подтверждающих, что именно он предоставил Пекину информацию, тогда не сообщалось. Сегодня же известно, по данным Минюста США, что речь идет о “двух небольших блокнотах, в которых от руки было записано секретная информация, в том числе реальные имена и номера телефонов агентов ЦРУ, которые работали под прикрытием, детали их встреч” и другая подобная информация.

Напомним, 53-летний Джерри Чун Шин Ли был арестован в понедельник по прибытии в Нью-Йорк. Как отмечается, он натурализованным гражданином США и живет в Гонконге. На ЦРУ Джерри Чун Шин Ли работал с 1994 года и имел дело с секретной информацией.