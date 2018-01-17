Экс-советника Трампа вызвали в суд после отказа отвечать на вопросы

КИЕВ. 17 января. УНН. Комитет по разведке палаты представителей США вызвал бывшего советника президента Дональда Трампа Стивена Бэннона в суд после отказа последнего отвечать на ряд вопросов во время слушания в связи с расследованием “вмешательство РФ” в американские выборы, передает УНН со ссылкой на издание Hill.

Ранее сообщалось, что экс-советник Трампа Стивен Бэннон, выступая перед закрытым комитетом палаты представителей США в связи с расследованием “российского вмешательства” в выборы президента США, по распоряжению Белого дома отказался отвечать на ряд вопросов, связанных с его деятельностью в Белом доме и во время переходного периода.

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По данным источников издания, “Бэннон не сразу ответил на повестку, которая предусматривает как дачу показаний, так и предоставления документов”.

Ранее сообщалось, что на прошлой неделе Бэннон был вызван в суд для выступления по запросу спецпрокурора по расследованию “российского вмешательства” Роберта Мюллера.

Как ранее сообщало УНН, действующий президент США Дональд Трамп уволил главного советника по стратегическим вопросам Стивена Бэннон в августе 2017 года.