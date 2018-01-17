Australian Open: пятнадцатилетняя Костюк вышла в 1/16 финала

КИЕВ. 17 января. УНН. Во втором круге Открытого чемпионата Австралии по теннису 15-летней дебютантке соревнований Марти Костюк противостояла 168-я ракетка мира австралийка Оливия Роговская, передает корреспондент УНН.

Уже на старте наша спортсменка выиграла гейм на подаче противницы и повела 2:0. Далее теннисистки начали обмениваться брейками. При счете 5:3 Костюк с 4-й попытки реализовала сетбол и выиграла первую партию 6:3.

Второй сет начался по аналогичному сценарию - украинка захватила лидерство (2:0). Однако австралийцы с течением времени удалось догнать юную визави - 4:4. Переломить ход партии 15-летняя Костюк смогла при счете 5:5 на табло. Именно тогда она выиграла подачу Роговской и довела игру до победы - 6:3, 7:5.

Примечательно, что в 1/16 финала Костюк может встретиться с лидером женского тенниса Украины Элина Свитолина, если и преодолеет 59-ю ракетку мира - чешку Катерину Синякову.

Заметим, что Костюк является самой молодой участницей турнира.

Как сообщал УНН, Костюк обыграла в предыдущем круге теннисистку из топ-30 мирового рейтинга.