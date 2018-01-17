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Официальный курс гривны установлен на уровне 28,65 грн/долл

Официальный курс гривны установлен на уровне 28,65 грн/долл

КИЕВ. 17 января. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 28,65 грн/долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 17 января установлены на таком уровне:

28,652576 грн за доллар;

35,042100 грн за евро;

0,508130 грн за российский рубль;

39,435179 грн за фунт стерлинг.

По сравнению с 16 января, курс всех валют, кроме евро, вырос.

Источник: УНН
Теги: курс валют, курс доллара, курс гривни, курс рубля
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