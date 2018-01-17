На музыкальном фестивале Odessa Classics впервые пройдет конкурс детей-пианистов

КИЕВ. 17 января. УНН. В рамках музыкального фестиваля ODESSA CLASSICS, который состоится 1-10 июня в Одессе, впервые пройдет конкурс пианистов для детей. Об этом сегодня сообщила президент Win Win Communication, директор по развитию фестиваля Лариса Мудрак во время презентации конкурса в Киеве в среду, передает корреспондент УНН.

"1-10 июня 2018 года состоится четвертый международный фестиваль классической музыки ODESSA CLASSICS... В чем уникальность этого года? У нас возникла идея еще в прошлом году летом создать в рамках международного фестиваля и еще детский фортепианный конкурс", - отметила Л.Мудрак.

По ее словам, это будет первый конкурс такого типа. Он будет носить имя Серафимы Могилевской, известной преподавательницы.

В жюри детского конкурса по инициативе президента фестиваля Алексея Ботвинова примет участие внук Серафимы Могилевской - Александр Могилевский. Он будет среди членов международного жюри. Л.Мудрак также отметила, что в жюри должны быть также по меньшей мере два международных музыканта.

Подача заявок на конкурс начнется уже в этом месяце.

"Мы надеемся, что отправятся дети с 11 до 15 лет, независимо от музыкальных учебных заведений, где они занимаются, независимо от оценок, независимо от их побед. У всех у них будут равные возможности отправиться и попытаться конкурировать в этом конкурсе", - отметила Л.Мудрак.

Все прослушивания будут проходить публично. Участие в конкурсе бесплатное. Также победителям обещают денежное поощрение от мецената.

"Финал конкурса, конечно, будет как раз во время фестиваля. Первый тур будет 26 мая - свободная программа, второй тур - соревнования за призовые места - 27 мая и 29 мая - церемония награждения и гала-концерт. Главный приз, который готовится для победителей - это сольное выступление на ярком зрелище, которое будет проходить на фестивале во время open-air на Потемкинской лестнице. Это непосредственно как раз выступление победителя", - отметила директор по развитию фестиваля.

Напомним, Всеукраинский музыкальный фестиваль-конкурс прошел в Кропивницком.