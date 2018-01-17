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Кабмин усовершенствовал порядок обращения налоговых векселей на нефтепродукты

Кабмин усовершенствовал порядок обращения налоговых векселей на нефтепродукты

КИЕВ. 17 января. УНН. Кабинет министров Украины утвердил Порядок выпуска, обращения и погашения налоговых векселей на нефтепродукты. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 17 января, передает корреспондент УНН.

Правительство одобрило постановление КМУ "Об утверждении Порядка выпуска, обращения и погашения налоговых векселей, выдаваемых до получения или ввоза на таможенную территорию Украины нефтепродуктов и/или веществ, используемых в качестве компонентов моторных топлив, для использования в качестве сырья для производства в химической промышленности и признания утратившими силу некоторых постановлений Кабинета Министров Украины".

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Цель постановления - устранение большого количества однотипных нормативно-правовых актов правительства, путем сведения в единый нормативно-правовой акт постановлений КМУ от 20.10.2011 г.. № 1068 "Об утверждении Порядка выпуска, обращения и погашения налоговых векселей, авалированных банком, выдаваемых до получения или ввоза на таможенную территорию Украины нефтепродуктов с целью использования в качестве сырья для производства в химической промышленности"; от 04.02.2013 г.. № 69 "Об утверждении Порядка выпуска, обращения и погашения налоговых векселей, выдаваемых до получения или ввоза на таможенную территорию Украины веществ, используемых в качестве компонентов моторных топлив, для использования в качестве сырья для производства в химической промышленности".

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В соответствии со ст. 229 НКУ в указанных порядках приведены перечни нефтепродуктов и веществ (по кодам согласно УКТ ВЭД), используемых в качестве сырья для производства в химической промышленности без уплаты акцизного налога.

Постановление не устанавливает нового порядка выпуска, обращения и погашения налоговых векселей, выдаваемых до получения или ввоза на таможенную территорию Украины подакцизных товаров, не вводят новых форм отчетности и соответствует прямым нормам НКУ.

Действие проекта постановления распространяется на субъектов хозяйствования, которые получают и/или ввозят в Украину подакцизные товары (нефтепродукты, вещества) и используют их в качестве сырья для производства в химической промышленности без уплаты акцизного налога с оформлением налогового векселя как гарантии ее целевого использования.

Источник: УНН
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