Ситуация на дорогах Киевской области контролируемая - Киевская ОГА

КИЕВ. 17 января. УНН. В период с 17 по 20 января на время осложнения погодных условий в Киевской области возможны дальнейшие ограничения на въезд крупногабаритного транспорта. Об этом сообщил первый заместитель председателя Киевской областной государственной администрации Андрей Анисимов, со ссылкой на пресс-службу Киевской ОГА передает УНН.

По его словам, в настоящее время ситуация на дорогах Киевщины контролируется. Сейчас на дорогах государственного значения Киевской области работает 186 единиц специализированной техники (общее количество подготовленой 396), на дорогах местного значения - 157 единиц.

Сейчас введено ограничение движения тяжеловесных транспортных средств только по трассе М-03 Киев-Харьков. В Бориспольском, Барышевском и Яготинском районах специализированные службы ГУ Национальной полиции помогают разрешить ситуацию с движением крупногабаритного транспорта и возможными аварийными случаями. В Одесском и Житомирском направлениях снежный покров пока остается небольшим, проезд транспорта обеспечен.

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Как сообщалось, по данным УкрГидрометцентра вследствие влияния активного циклона в Украине на протяжении 18 января ожидаются сложные погодные условия, в Киевской области это - сильный мокрый снег, усиление ветра до 15-20 м/с, метели, на дорогах гололедица, образование снежного покрова высотой 10 -20 сантиметров.