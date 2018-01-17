В восьми областях Украины ожидается существенное ухудшение погодных условий

КИЕВ. 17 января. УНН. Сегодня с 15 часов в ряде областей ожидается существенное ухудшение погодных условий. Об этом сегодня сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко во время заседания Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС по осложнения погодных условий, передает корреспондент УНН.

"Сегодня уже началось ухудшение (погодных условий - ред.). Мы сейчас ожидаем буквально с 15 часов ухудшение ситуации в Полтавской, Сумской, Черниговской областях, а затем в Киевской, Житомирской, Винницкой, Николаевской и Одесской областях. Ухудшение более существенное, чем то, что мы получили буквально вчера и позавчера по Одесской области", - подчеркнул он.

По словам руководителя Укргидрометцентра Николая Кульбиды, 18 января ожидается существенное ухудшение погодных условий во многих областях Украины. В частности, очень сильные снегопады, метели и усиление ветра и снежных заносов ожидаются в Черниговской, Сумской, Полтавской, Киевской, Черкасской, Кировоградской областях. В то же время менее интенсивные осадки прогнозируются в Одесской и Николаевской областях.

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Н.Кульбида отметил, что наибольшая высота снежного покрова достигнет в большинстве областей до 40 см, а в Одесской, Николаевской областях - до 20 см.

"Штормовое предупреждение, составленное Укргидрометцентром и доведенное до ведома всех сторон, состоит в том, что на территории вышеупомянутых областей мы ждем существенное осложнение погодных условий, сюда попадают 8 областей. Предусматриваются сильные снегопады, очень сильные снегопады, метели, образование снежного покрова. В Киеве ожидается высота снежного покрова около 20 см, а на левом берегу, даже в Киеве, может быть до 30 см", - отметил он.

Как сообщал УНН, из-за непогоды со вторника на среду в Украине без света остались 15 населенных пунктов в трех областях.