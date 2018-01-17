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Семь бывших депутатов ВР АРК объявлены в розыск

Семь бывших депутатов ВР АРК объявлены в розыск

КИЕВ. 17 января. УНН. Прокуратурой Автономной Республики Крым объявлено в розыск 7 бывших депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, которые предоставляли Российской Федерации и ее представителям помощь в проведении подрывной деятельности против Украины. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АР Крым, передает УНН.

"Результатом предоставления такой помощи стало вхождение территории Автономной Республики Крым в состав Российской Федерации и дальнейшей оккупация полуострова. Прокуратурой автономии готовятся ходатайства о предоставлении разрешения на задержание с целью их поводу участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

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Напомним, прокуратура Автономной Республики Крым вручила уведомление о подозрении прежнему так называемом "министру здравоохранения Крыма" Петру Михальчевскому.

Источник: УНН
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