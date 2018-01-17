В Минмолодежспорта рассказали, сколько готовы выплатить призерам Олимпиады-2018

КИЕВ. 17 января. УНН. За первое место на зимней Олимпиаде-2018, которая состоится в Южной Корее, государство готово выплатить 125 тысяч долларов. Об этом на брифинге сообщил министр молодежи и спорта Игорь Жданов, передает УНН.

Министр отметил, шо государство гарантирует денежную выплату призерам Олимпиады.

Так, за первое место выплатят 125 тысяч долларов, за второе - 80 тысяч долларов и за третье - 55 тысяч долларов. Кроме того, по словам И.Жданова, в этом году впервые были повышены денежные выплаты паралимпийцам, и они теперь будут получать такие же денежные вознаграждения за призовые места, как и олимпийцы.

Министр также рассказал, что за четыре года Министерство молодежи и спорта Украины выделило более 265,5 млн гривен на подготовку к Играм.

"Всего в течение 2014-2018 годов на подготовку к Олимпиаде было выделено более 265,5 млн гривен. В 2018 году было выделено 23,4 млн гривен, из них 9,4 - непосредственно на участие нашей сборной в соревнованиях", - сообщил И.Жданов.

Как сообщал УНН, Украина уже получила 21 лицензию на Олимпиаду-2018.