В "Нафтогазе" назвали условие развития газового сектора

КИЕВ. 17 января. УНН. Не только развитие “Нафтогаза”, газового сектора, а также развитие экономики Украины невозможно без развития рынков капитала. Об этом заявил во время круглого стола “Почему товарным рынкам нужны новые финансовые инструменты и как защитить их участников” коммерческий директор группы “Нафтогаз” Юрий Витренко, передает УНН.

“Не только развитие „Нафтогаза“, газового сектора, а также развитие экономики Украины невозможно без развития рынков капитала. Потому что это именно тот механизм, который отличает цивилизованные страны, от Украины. Ведь эффективные рынки лучше объединяют и распределяют ресурсы участников рынка, а это приводит к процветанию нации и людей”, — отметил он.

По словам Витренко, “Нафтогаз” заинтересован в развитии цивилизованных эффективных товарных рынков. Важным элементом является эффективность этих рынков, их прозрачность, соблюдение правил.

“Мы считаем, что для развития страны, и не только газового рынка, а также для деполитизации газового сектора, важным является создание действительно прозрачных газовых рынков, или энергетического рынка, на котором бы продавался газ. Важно, чтобы были не только площадки, которые называются биржами, а действительно была система, которая позволяет обеспечить полную прозрачность, честность участников рынка, одинаковые правила для всех. Это даст участникам рынка гарантию, что цена на их товар является справедливой, и они получат деньги”, — подчеркнул коммерческий директор “Нафтогаза”.

В связи с этим, Витренко отметил, что компания всячески поддерживает законопроект № 7055 “О рынках капитала и регулируемые рынки”.

Справка УНН.

Проект Закона “О рынках капитала и регулируемых рынках” № 7055 будет рассмотрен в Верховной Раде в ближайшее время. Документ вводит новые финансовые инструменты, развивает инфраструктуру торгов ценными бумагами, предоставляет участникам рынков гарантии исполнения сделок, обеспечивает защиту владельцев корпоративных облигаций, гармонизирует регулирования рынков в соответствии с нормами ЕС. Этим законопроектом деривативам и производным финансовым инструментам предоставляется четкий юридический статус и, соответственно, дается “зеленый свет” для запуска рынков таких инструментов в Украине.

Напомним, в течение пяти лет Украина может создать рынок фьючерсных контрактов на энергоносители в объеме более 20 млрд долларов.