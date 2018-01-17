В течение месяца планируется встреча Розенко с польским коллегой относительно исторического прошлого

КИЕВ. 17 января. УНН. В течение ближайшего месяца планируется встреча вице-премьер-министра Павла Розенко с его польским коллегой Петром Глинским, которые занимаются вопросами гуманитарной политики и исторической памяти. Об этом сегодня в комментарии журналистам в Киеве сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица, передает корреспондент УНН.

"Сейчас мы готовим встречу вице-премьер-министра Розенко с вице-премьер-министром Глинским, которые отвечают непосредственно за места памяти, за исторические места в Украине и в Польше. Ожидаем, что эта встреча состоится в течение ближайшего месяца (я пока не могу сказать за конкретную дату), но мы прорабатываем эту встречу в зависимости от графика работы обоих вице-премьеров, и есть готовность углубить сотрудничество и снять эти болезненные барьеры, которые стоят между Украиной и Польшей в вопросе исторического прошлого с одной и с другой стороны", - сказал А.Дещица.

Он отметил, что скорее всего, что такая встреча состоится в Польше.

Напомним, Украина и Польша на уровне комиссии должны решить вопрос об отмене запрета эксгумаций.