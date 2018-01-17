Кислица: РФ в 2014 году реализовала относительно Украины агрессивные планы, которые готовились десятилетие

КИЕВ. 17 января. УНН. Российская Федерация в 2014 году реализовала свои агрессивные планы относительно Украины, которые готовились с 2005 года. Об этом сегодня на допросе в качестве свидетеля в Оболонском районном суде Киева по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича заявил заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, передает корреспондент УНН.

"Я лично считаю, что угроза агрессии со стороны Российской Федерации существовала всегда. Я лично считаю, что новый виток агрессии начался после избрания президентом Украины Виктора Ющенко... И тогда Российская Федерация начала готовить планы о взятии контроля над Украиной. А события, которые произошли в феврале 2014 года в Крыму - это реализация их планов, которые Российская Федерация нарабатывала с 2005 года", - сказал С.Кислица.

Отвечая на вопрос прокурора о поведении представителя РФ в Совбезе ООН Виталия Чуркина 28 февраля 2014 года, С.Кислица сказал: "Чуркин был растерян. Он не мог объяснить, что происходит, что делает Российская Федерация в Крыму. И это также рассказывали члены Совета безопасности ООН".

Напомним, украинский дипломат, посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что напряжение отношений между Украиной и Россией чувствовалось уже в конце 2013 года.