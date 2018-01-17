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Луценко рассказал, что была угроза снятия ареста со счетов Януковича

Луценко рассказал, что была угроза снятия ареста со счетов Януковича

Юрий Луценко

КИЕВ. 17 января. УНН. Из-за угрозы того, что действия следствия приведут к разблокированию арестованных счетов экс-президента Виктора Януковича, дело было передано в международное управление. Об этом во время заседания комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны заявил Генпрокурор Юрий Луценко, передает корреспондент УНН.

"Через полгода моей работы на должности Генпрокурора, я понял, что следствие идет по неправильному пути. Магистральным шагом было предъявление Арбузову (экс-первому вице-премьеру - ред.) уголовного обвинения и материалы этого обвинения привели меня к мысли, что суд сможет легко снять по обвинению особо тяжкую статью - превышение служебных полномочий, на менее тяжкую - халатность, что привело бы к снятию ареста из всех средств, которые свободно пошли бы к членам ОПГ Януковича", - рассказал Ю.Луценко.

Он добавил, что после этого были сделаны "дисциплинарные и кадровые выводы", после чего дело было передано в международное управление.

Как сообщал УНН, 22 сентября решение суда о спецконфискацию 200 млн грн "режима Януковича" вступило в силу.

Источник: УНН
Теги: Виктор Янукович, Юрий Луценко, спецконфискация
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