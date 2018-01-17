Премьер поручил пересчитать пенсии военным с 1 января

КИЕВ. 17 января. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман дал поручение провести перерасчет пенсий военнослужащих с 1 января 2018 года, независимо от даты принятия соответствующего законопроекта. Такое распоряжение он сделал на заседании правительства 17 января, передает УНН.

“В январе мы уже не сможем принять в Верховной Раде этот закон, поэтому это надо сделать в феврале. Но я поручаю, чтобы вы были готовы к тому, что все пенсии, согласно изменениям в законе, были пересчитаны людям с 1 января 2018 года”, - заявил премьер.

Гройсман считает, что приоритетом нового Закона должен стать дифференцированный размер пенсий в пользу тех военнослужащих, которые принимали непосредственное участие в боевых действиях защищая Украину.

Добавим, по словам министра социальной политики Украины Андрей Ревы, законопроект о пенсиях военнослужащих подадут на рассмотрение Кабинета Министров в ближайшее время. Сейчас документ дорабатывается экспертами для согласования всех позиций.

“После окончательного согласования законопроект будет внесен на заседание Кабмина, и, в случае положительного решения, подан на рассмотрение Верховной Рады Украины. Уверен, что это произойдет в ближайшее время”, - отметил он.

Напомним, в Минсоцполитики пообещали, что механизм ежегодного осовременивания пенсий позволит повышать их размер выше уровня инфляции.