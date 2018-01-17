Генпрокурор о "деньгах Януковича": в деле осуждено 30 участников преступной схемы

КИЕВ. 17 января. УНН. По делу хищения и отмывания денег экс-президентом Украины Виктором Януковичем осуждено 30 человек. Об этом во время заседания комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны заявил Генпрокурор Юрий Луценко, передает корреспондент УНН.

"Есть тридцать приговоров украинских судов ... осуждено 30 участников преступной схемы хищения, отмывание средств на общую сумму 1,5 млрд. От руководителей маленьких предприятий, которые начинали "промывку" средств, к первому заместителю министра экономики. Все они осуждены и признаны членами организованной преступной группировки во главе с Януковичем, которые нанесли ущерб государству в размере 1,5 млрд долларов", - заявил Луценко.

Он добавил, что решениями судов установлено более 500 субъектов хозяйствования украинской и иностранной юрисдикции, которые "принимали участие в хищении и отмывании денег ОПГ Януковича".

Генпрокурор отметил, что отмывали деньги на территории азиатских стран, Кипра, Латвии, а затем заводили в украинские банки, где "им оформлялись облигации ОВГЗ", которые приносили 9% годовых доходов в валюте.

Напомним, телекомпания Al Jazeera в воскресенье, 7 января, опубликовала расследование, в котором звучали имена сразу трех влиятельных олигархов с интересами в Украине, которые решили между собой судьбу части "денег Януковича".