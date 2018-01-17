Английская компания заплатит почти 150 тыс. долл. за незаконный сброс отходов

КИЕВ. 17 января. УНН. Английская компания "CC Haulage & Sons Ltd" заплатит почти 150 тыс. долл. за превышение лимита по сбросу отходов. Об этом сообщает местное издание Teignmouth Post, передает УНН.

Накануне ряд грузовых предприятий получили разрешение на отгрузку до 1 тыс. тонн отходов. Но одна из компаний превысила лимит допустимого сброса отходов более чем в 7 раз. Речь идет о семейной компании-перевозчике "CC Haulage & Sons Ltd".

В связи с этим городской суд Эксетера (Великобритания - ред.) обязал "CC Haulage & Sons Ltd" уплатить штраф в размере 14 тыс. фунтов стерлингов (порядка 18 тыс. долл. - ред.) за превышение лимита по сбросу отходов. Также суд выдал постановление о конфискации 90 тыс. фунтов стерлингов (порядка 118 тыс. долл. - ред.) у компании.

В целом "незаконная утилизация отходов" обойдется английской компании почти в 150 тыс. долл.

В тоже время, загрязнение украинских земель и воздуха обходится значительно дешевле. Ранее УНН сообщал, что в Кропивницком компания-утилизатор сожгла опасные отходы посреди города. Но нарушителя оштрафовали всего на 1700 грн.

Эксперты указывают, что в Украине дешевле заплатить штраф, нежели безопасно утилизировать опасные отходы. К примеру, за ненадлежащую утилизацию использованных шприцов больница может быть "наказана" всего на 500 грн. Катастрофическую ситуацию объясняют отсутствием государственного контроля над оборотом опасных отходов и действующим мораторием на проверки бизнеса.