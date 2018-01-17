Кабмин увеличил размер помощи для переселенцев на жилье и коммуналку

КИЕВ. 17 января. УНН. Правительство увеличило размер ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг. Соответствующее решение было принято на заседании 17 января, передает УНН.

Так, в частности, Кабмин принял постановление “О внесении изменений в пункт 3 Порядка предоставления ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг”, которой повышается размер ежемесячной адресной помощи детям, лицам, получающим пенсии, и ее предельного размера, выплачиваемого на семью.

Как уточнил министр социальной политики Андрей Рева документом повышается размер пособия лицам, получающим пенсии, и семьям в составе которых есть дети (на каждого ребенка) до 1 тыс. гривен в месяц. Кроме того, для всех без исключения семей вынужденных переселенцев увеличивается предельный размер общей суммы денежной помощи до 3 тыс. гривен в месяц, и до 5 тыс. гривен для многодетных семей.

При этом, по словам министра, сейчас готовится проект изменений в Положение о порядке назначения субсидий, которым упрощается доступ внутренне перемещенных лиц для их получения. Субсидии будут назначаться на основании декларирования ими полного состава семьи, то есть, без необходимости регистрации и без договора аренды жилья.

Напомним, в 2018 году на строительство и приобретение жилья социально незащищенным слоям населения из бюджета Украины выделено 100 млн гривен.