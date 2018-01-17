Почти две тысячи агрокомпаний получили дотации в прошлом году

КИЕВ. 17 января. УНН. Бюджетную дотацию на развитие сельскохозяйственной деятельности в прошлом году получили почти две тысячи производителей. Такие данные обнародованы на сайте МинАПК, сообщает УНН.

Общий бюджет финансовой поддержки аграриев составил 4 млрд грн. Каждый месяц аграрии могли подать заявление в налоговую с просьбой включить их в реестр получателей дотации для развития и стимулирования сельскохозяйственных предприятий.

Однако, в этом году государство существенно ограничило поддержку аграриев. По оценкам экспертов, это однозначно отразится на стоимости продуктов, в частности на стоимости мяса, поскольку эти дотации были предохранителем от резких ценовых колебаний прошлого года.

"Цены на мясные продукты в Украине во многом зависят от государственной политики. 2017 год - яркий пример того, как правильная государственная поддержка способна стабилизировать потребительский рынок. На фоне неблагоприятных явлений в сфере животноводства, в частности африканской чумы свиней, уменьшение поголовья скота и т.д., производители курицы впервые за долгое время чувствовали себя более-менее комфортно. Так называемые дотации способствовали удержанию цен на курицу от резкого скачка. Более того, в конце года стоимость курицы даже несколько снизилась", - рассказал П.Мороз.

Как сообщал УНН, в 2017 году курица стала мясным продуктом № 1 в Украине.