Дебютный гол Селезнева принес победу "Акхисар" в 1/8 финала Кубка Турции

КИЕВ. 17 января. УНН. Украинский форвард Евгений Селезнев стал героем поединка 1/8 финала Кубка Турции, в котором дебютировал как футболист клуба "Акхисар Беледие", передает корреспондент УНН.

На 39-й минуте экс-нападающему "Днепра" и "Карабюкспора" доверили пробить пенальти, и Селезнев отметился единственным голом во встрече (1:0). По итогам двухматчевого противостояния и гола на выезде (1:0, 1:2) "Акхисар Беледие" стал участником 1/4 финала Кубка.

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Отметим, что украинец провел на поле 62 минуты и был заменен на полузащитника Сонер Айдоду.

Добавим, что также за путевку в четвертьфинал Кубка поборется клуб других украинцев - Артема Кравца и Александра Кучера "Кайсериспор".