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Угроза военного конфликта для с КНДР существует - Тиллерсон

Угроза военного конфликта для с КНДР существует - Тиллерсон

КИЕВ. 17 января. УНН. Для США существует угроза военного конфликта с Северной Кореей. Об этом заявил по итогам встречи с ситуации на Корейском полуострове госсекретарь США Рекс Тиллерсон, передает УНН со ссылкой на официальный сайт Госдепа США.

"Что касается того, должны ли американцы беспокоиться о войне с Северной Кореей - я думаю, все мы должны быть очень трезвыми и четко ориентированными в текущей ситуации. Поскольку, пока Северная Корея продолжает достигать значительный прогресс в разработке собственного ядерного оружия, о смертоносности свидетельствует их последнее ядерное испытание, а также баллистические ракеты, мы должны осознавать, что угроза военного конфликта растет. И если Северная Корея не выберет путь сотрудничества, обсуждений и переговоров, то тогда они сами спровоцируют это", - сказал госсекретарь.

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Он отказался комментировать вопрос о том, рассматривает ли США вариант военного удара против Северной Кореи.

Источник: УНН
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