Премьер Чехии отправил правительство в отставку

КИЕВ. 17 января. УНН. Правительство Чехии подал в отставку после того, как накануне парламент страны проголосовал за недоверие Кабмину. Об этом сообщил премьер-министр Чехии, долларовый миллиардер Андрей Бабиш, на пресс-конференции после заседания Кабмина, передает УНН со ссылкой на Ceske Noviny.

Накануне парламент Чехии большинством голосов отказал правительству страны в доверии в связи с тем, что полиция ведет расследование против Бабиша. Премьера подозревают в незаконном получении субсидии Евросоюза в два миллиона евро для одной из своих фирм, пишет издание.

"Правительство приняло решение об отставке, соответствующий документ я вручу президенту лично в Пражском граде, попрошу его найти время для нашей встречи", - заявил Бабиш.

Ранее президент Земан заявил, что поручит Бабишу, как лидеру движения ANO, который выиграл октябрьские выборы в парламент, и вторую попытку создания нового правительства.

Напомним, 29 ноября чешское правительство во главе с премьером Богуслав Соботка объявил об отставке, которое Президент Чехии Милош Земан принял во вторник, 6 декабря.

В тот же день лидер центристско-популистской партии ANO ("Акция недовольных граждан") Андрей Бабиш принес присягу в качестве нового премьер-министра Чехии.