Проверка не нашла нарушений законодательства в действиях ICU с деньгами Януковича

КИЕВ. 17 января. УНН. В отмывании "денег Януковича" участвовал брокер компании ICU, но проверка не нашла нарушений законодательства. Об этом во время заседания комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны заявил Генпрокурор Юрий Луценко, передает корреспондент УНН.

"После процедуры отмывания денег, они поступали в украинские банки, прежде всего в "Ощадбанк", где есть наибольшая сумма. После этого брокер одной из компаний, о которой так сейчас много говорят - ICU, оформлял перевод денег в ценные бумаги. Мы изучали роль ICU и банковских работников в оформлении и покупке за грязные средства ценных бумаг украинского государства. Еще до выхода материалов двух СМИ следствие опросило работников Нацбанка, Ощадбанка и ICU и получило ответ.

Еще весной прошлого года мы заказали проверку ICU - в результате этой проверки в действиях брокера нет нарушений действующего законодательства", - заявил Луценко.

Он добавил, что материалы проверки были направлены на экспертизу действующего законодательства при сделке покупки ОВГЗ.

"Мы ждем выводов экспертизы - по ее результатам будет принято решение. Или закрытие эпизода об ответственности брокера ICU и банковских работников, или предъявление им подозрения или обвинения", - добавил генпрокурор.

Напомним, Al Jazeera рассказала о схеме вывода 1,5 млрд долл. "средств Януковича".

Был обнародован документ на 95 страниц, судебное решение Краматорского районного суда от 28 марта 2017 года.

Решение суда описывает подробно схему, которая была использована для вывода денег из страны и в которой компания Investment Capital Ukraine (ICU) в период с 2012 по 2014 год выступала посредником в покупке облигаций, деноминированных в долларах, на сумму в 1,5 млрд долларов США от имени восьми кипрских компаний. В этот период, ICU возглавляла глава НБУ Валерия Гонтарева.