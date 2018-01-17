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Госказначейство подтвердило зачисление денег Януковича в Госбюджет - Луценко

Госказначейство подтвердило зачисление денег Януковича в Госбюджет - Луценко

Юрий Луценко

КИЕВ. 17 января. УНН. Конфискованные деньги экс-президента Виктора Януковича попали в госбюджет через месяц после решения Краматорского суда. Об этом во время заседания комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны заявил Генпрокурор Юрий Луценко, передает корреспондент УНН.

"В результате следственных действий Краматорский суд получил материалы соглашения со следствием одного из членов преступной организации Януковича. На основании этих материалов Краматорский суд принял решение о признании этой сделки, а также основываясь на тридцати решениях национальных судов, принял решение о спецконфискации имеющихся активов в долларовом и гривневом эквиваленте. После вступления в силу работники Ощадбанка реализовали его. Я считаю, что они заслуживают поддержки, а не открытия против них уголовных производств", - заявил Ю.Луценко.

Он добавил, что Государственное казначейство подтвердило зачисления средств в сумме 1 млрд 117 млн 273 тысячи 659 долларов 73 цента.

"С назначением платежа - перечисление средств на выполнение приговора Краматорского суда, гривневый эквивалент которых на дату зачисления составляет 29 млрд 665 млн 239 тысяч 64 гривны 45 копеек", - добавил Ю.Луценко.

Как сообщал УНН, в ГПУ показали документы, куда перечислили конфискованные средства окружения Януковича.

Источник: УНН
Теги: Виктор Янукович, Юрий Луценко, Госказначейство
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