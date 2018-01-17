Комитет ВР поддержал деятельность ГПУ по розыску и конфискации средств окружения Януковича
КИЕВ. 17 января. УНН. Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны поддержал деятельность Генеральной прокуратуры Украины в части конфискации средств, украденных окружением экс-президента Украины Виктора Януковича. Такое решение поддержали члены соответствующего Комитета парламента, передает УНН.
"Поддержать деятельность Генеральной прокуратуры, Генерального прокурора в части розыска выведенных активов украинского государства Януковичем и его организованной преступной группировкой и конфискации", - предложил такое решение Комитета его председатель Сергей Пашинский по итогам доклада Генпрокурора Юрия Луценко.
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Также Пашинский предложил вызвать на Комитет руководителя САП Назара Холодницкого и директора НАБУ Артема Ситника для предоставления информации относительно уголовного производства, возбужденного по факту незаконного перечисления в государственный бюджет средств, украденных окружением Януковича.
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Председатель Комитета выставил такое предложение на голосование, которое было поддержано.