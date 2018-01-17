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Северная и Южная Корея на открытии Олимпийских игр пройдут под общим флагом

Северная и Южная Корея на открытии Олимпийских игр пройдут под общим флагом

КИЕВ. 17 января. УНН. Северная и Южная Корея на церемонии открытия Олимпийский игр пройдут под общим флагом, а также выступят единой женской сборной по хоккею. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Министерства объединения Республики Корея, передает УНН

“Во время редких переговоров в среду две Кореи согласились сформировать объединенную женскую сборную по хоккею, чтобы принять участие в зимних Олимпийских играх в следующем месяце и пройти вместе под единым флагом полуострова на церемонии открытия”, — говорится в сообщении.

Также сообщается, что Северная Корея отправит в Южную делегацию, которая будет состоять из 550 человек. Ожидается, что делегация прибудет в Южную Корею 25 января.

Ранее уже сообщалось, что северокорейский оркестр будет выступать в южнокорейском городе Пхенчхан во время зимних Олимпийских игр.

Источник: УНН
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