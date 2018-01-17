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Гонтареву не допрашивали по делу действий брокера ICU

Гонтареву не допрашивали по делу действий брокера ICU

Валерия Гонтарева

КИЕВ. 17 января. УНН. Следствие не допрашивало председателя Национального банка Украины Валерию Гонтареву по делу действий брокера ICU. Об этом во время брифинга заявил Генпрокурор Юрий Луценко, передает корреспондент УНН.

"ГПУ не покрывает банки или брокера по сделкам средств. Ни Валерия Гонтарева, ни Макар Паценюк не были допрошены, поскольку они не являются брокерами. Если действия брокера признаются недействительными, то тогда очевидно, что мы будем изучать, этот брокер принимал решения самостоятельно или в сговоре с другими лицами. В настоящее время выводы Комиссии по ценным бумагам - действия брокера законные", - заявил Ю.Луценко.

Как сообщал УНН, Генпрокурор заявил, что проверка не нашла нарушений законодательства в действиях брокера ICU с деньгами экс-президента Виктора Януковича.

Напомним, Al Jazeera рассказала о схеме вывода 1,5 млрд долл. "средств Януковича".

Был обнародован документ на 95 страниц, который был объявлен тайным, - судебное решение Краматорского районного суда от 28 марта 2017 года.

Решение суда подробно описывает схему, которая была использована для вывода денег из страны, и в которой компания Investment Capital Ukraine (ICU) в период с 2012 по 2014 год выступала посредником в покупке облигаций, деноминированных в долларах, на сумму в 1,5 млрд долларов США от имени восьми кипрских компаний. В этот период ICU возглавляла председатель НБУ Валерия Гонтарева.

Источник: УНН
Теги: Валерия Гонтарева
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