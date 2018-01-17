Украинцев предупредили о вспышке листериоза в ЮАР

КИЕВ. 17 января. УНН. Украинцев, которые планируют путешествие в Южно-Африканскую Республику, предупредили о вспышке там инфекционной болезни - листериоза, от которой уже погибли почти 70 человек. Об этом сообщает консульская служба МИД, передает УНН.

“С декабря 2017 в Южно-Африканской Республике зафиксировано 748 случаев заболеваний листериоз (в провинции Гаутенг — 455, Западный Кейп — 95 и Квазулу-Натал — 53), из которых 67 — с летальным исходом”, — говорится в сообщении.

Украинский, которые планируют свои путешествия в ЮАР, посоветовали проявлять особую осмотрительность и придерживаться рекомендаций местных органов власти, медицинских и других компетентных служб, следить за последними новостями.

В случае выявления заболевания гражданам Украины необходимо немедленно обратиться за получением медицинской помощи.

“В случае возникновения обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, рекомендуем гражданам Украины безотлагательно обращаться в Посольство Украины в Южно-Африканской Республике по телефону экстренной помощи: (0027) 814 806 707, на адрес электронной почты: consul_za@mfa.gov.ua или на круглосуточную „горячую линию“ МИД Украины: +38-044-238-16-57, e-mail: cons_or@mfa.gov.ua”, — сообщила консульская служба МИД.

Отметим, что лестериоз — инфекционная болезнь. У человека заболевание протекает либо в виде острого сепсиса (с поражением центральной нервной системы, миндалин, лимфатических узлов, печени, селезенки), или в хронической форме.

Напомним, в Одессе зафиксировали еще одну смерть от кори, умер взрослый человек.