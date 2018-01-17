Долгополов одержал вторую победу на Australian Open

КИЕВ. 17 января. УНН. В рамках второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису Australian Open единственный представитель Украины в мужской сетке турнира Александр Долгополов провел баталию с хозяином кортов 78-й ракеткой мира Мэттью Эбден, передает корреспондент УНН.

При счете 5:5 в первом сете австралиец оформил первый брейк во встрече, но после этого Долгополов под "ноль" взял подачу противника. На тай-брейке киевлянин разгромил оппонента 7:6 (0).

Второй сет начался с обменов брейками, но впоследствии Эбден дважды проиграл гейм на своей подаче и уступил 3:6. В следующей партии у австралийца не нашлось аргументов против игры Долгополова - 4:6.

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Примечательно, что киевлянин закончил встречу с 19 подачами навылет против 5 у австралийца.

Добавим, что следующий оппонентом Долгополова станет 24-й сеяный аргентинец Диего Шварцманн.