В США отметили успешное расследование мошенничества в ПриватБанке
КИЕВ. 17 января. УНН. Законное и успешное расследование мошенничества в ПриватБанке станет еще одним положительным шагом в борьбе с коррупцией в Украине. Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте посольства США в Украине в Twitter, передает УНН.
"Мы высоко ценим усилия Национального банка Украины в расследовании мошенничества в ПриватБанке. Законное, успешное расследование и возвращение похищенных активов станет положительным шагом в борьбе с коррупцией в Украине", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, в результатах расследования, предоставленных Национальном банке Украины компанией Kroll, указано, что ПАО "ПриватБанк" был объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий с его национализации, что привело к нанесению ущерба минимум в размере 5,5 млрд долл. США.
Мы высоко ценим усилия @NBUkraine в расследовании мошенничества в ПриватБанке. Законное, успешное расследование и возвращение похищенных активов станет положительным шагом в борьбе с # коррупцией в Украине. https://t.co/kQRd7d4NDi- US Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 17 января 2018 г.