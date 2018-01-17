В США отметили успешное расследование мошенничества в ПриватБанке

КИЕВ. 17 января. УНН. Законное и успешное расследование мошенничества в ПриватБанке станет еще одним положительным шагом в борьбе с коррупцией в Украине. Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте посольства США в Украине в Twitter, передает УНН.

"Мы высоко ценим усилия Национального банка Украины в расследовании мошенничества в ПриватБанке. Законное, успешное расследование и возвращение похищенных активов станет положительным шагом в борьбе с коррупцией в Украине", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, в результатах расследования, предоставленных Национальном банке Украины компанией Kroll, указано, что ПАО "ПриватБанк" был объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий с его национализации, что привело к нанесению ущерба минимум в размере 5,5 млрд долл. США.