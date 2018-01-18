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С начала года выявлено 21 взяточника в органах власти

С начала года выявлено 21 взяточника в органах власти

КИЕВ. 17 января. УНН. С начала текущего года органы прокуратуры разоблачили 21 взяточника в органах государственной власти. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.

"С начала года прокуратуры различных областей и военная прокуратура совместно с другими правоохранительными органами разоблачили 21 факт получения неправомерной выгоды представителями государственной власти и местного самоуправления, а также должностными лицами государственных и коммунальных предприятий", - сказал Лысенко.

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По его словам, среди разоблаченных во взяточничестве - руководители районных государственных администраций, председатели сельсоветов, работники Национальной полиции и Государственной фискальной службы, таможни, руководители военных комиссариатов, высших учебных заведений, депутаты местных советов и тому подобное.

По каждому факту проводятся следственные действия. Подозреваемым объявляются подозрения, принимаются решения об избрании меры пресечения.

"Отмечу, что размер взяток в рамках расследования указанных дел абсолютно разным и колеблется от 3 тыс. до 500 тыс. долл.", - отметил Лысенко.

Источник: УНН
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