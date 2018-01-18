Грузовикам ограничат въезд в Киевскую область в 20.00, а в столицу - в полночь

КИЕВ. 17 января. УНН. Сегодня с 20.00 будет ограничен въезд грузовиков на территорию Киевской области, а с 00.00 - в столицу. Об этом на своей странице в Facebook сообщает ГУНП в Киевской области, передает УНН.

"Сообщаем, что 17 января с 20.00 будет ограничен въезд на территорию Киевской области грузовых транспортных средств по трассам международного значення. Советуем водителям заблаговременно планировать маршруты поездок, чтобы избежать неудобств", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что сегодня с 00.00 будет ограничен въезд в столицу большегрузного и крупногабаритного транспорта по всем направлениям (с отдельным поручением), и это ограничение продлится на период снегопада.

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Как отметили в полиции, ограничения въезда в столицу позволит избежать блокировки движения на дорогах и препятствования работе снегоуборочной техники.

В условиях осложнения погоды водителям рекомендуется соблюдать правила парковки, в частности - не оставлять авто на обочинах дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

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В то же время пешеходам рекомендуется двигаться по тротуарам с осторожностью, переходить дорогу только в установленных для этого местах и ​​быть осмотрительными.