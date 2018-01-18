В США падение метеорита стало причиной землетрясения

КИЕВ. 17 января. УНН. В американском штате Мичиган, вблизи города Детройт, 16 января зафиксировали падение метеорита что стало причиной небольшого землетрясения. Об этом сообщает пресс-служба Национальной метеорологической службы США, передает УНН.

Синоптики подтвердили, что вспышка, которую наблюдали в небе жители Детройта и пригородных районов, возникла в результате падения метеоритного тела.

"После анализа полученных данных Национальная метеорологическая служба может подтвердить, что вспышка и взрыв были не громом или молнией, скорее всего, это явление было вызвано метеоритом", - отмечает ведомство.

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Данных о пострадавших и ущербе не поступало.

В Геологической службе США отметили, что падение метеорита вызвало небольшое землетрясение.